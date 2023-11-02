ЛеБрон отметился бомбардирским достижением для ветеранов НБА
Минувшей ночью состоялся ряд матчей НБА, последним из которых стало противостояние двух команд из Лос-Анджелеса.
Лейкерс в качестве хозяев паркета обыграли Клипперс после овертайма со счетом 130:125.
Лучшим игроком "пурпурно-золотых" стал ЛеБрон Джеймс - "Король" записал на свой счет дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов, добавив к этому 7 передач, 2 блок-шота и один перехват.
Как сообщает NBA History, ЛеБрон стал первым в истории игроком, который в матче своего 21-го сезона в лиге набрал 35+ очков.
LeBron James is the first player in NBA history to score 35+ PTS in a game in their 21st season. pic.twitter.com/F6GcEoMxKJ— NBA History (@NBAHistory) November 2, 2023
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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами прошедшего игрового дня в НБА.
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