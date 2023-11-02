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Баскетбол

ЛеБрон отметился бомбардирским достижением для ветеранов НБА

Джеймс продолжает доказывать, что время и возраст для него вовсе не помеха.
Сегодня, 09:21
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Минувшей ночью состоялся ряд матчей НБА, последним из которых стало противостояние двух команд из Лос-Анджелеса.

Лейкерс в качестве хозяев паркета обыграли Клипперс после овертайма со счетом 130:125.

Лучшим игроком "пурпурно-золотых" стал ЛеБрон Джеймс - "Король" записал на свой счет дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов, добавив к этому 7 передач, 2 блок-шота и один перехват.

Как сообщает NBA History, ЛеБрон стал первым в истории игроком, который в матче своего 21-го сезона в лиге набрал 35+ очков.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами прошедшего игрового дня в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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