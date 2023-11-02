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Баскетбол

Михайлюк провел неоднозначный матч, его Бостон уничтожил ИНдиану

Украинец во второй раз в сезоне сыграл в матче НБА.
Сегодня, 04:08
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Свингмен Бостон Селтик Святослав Михайлюк провел свой второй матч в сезоне, появившись на паркете в матче против Индианы Пейсерс.

Уже в третьей четверти кельты вели в счете более чем на 30 баллов, что позволило тренеру выпустить нескольких игроков дальнего конца лавы запасных, среди которых был и Михайлюк.

Святослав начал прекрасно, попав очень тяжелую трехочковую с самого уголка площадки. Но после этого смазал три гораздо более открытых дальних броска, а в конце встречи Праздников решил исполнить "красивый", а не эффективный слэм-данк, за что поплатился и получил блок. Тем не менее, в следующей атаке он точным лей-апом немного скрасил свое не самое лучшее выступление в атаке.

В обороне Михайлюк выглядел лучше, из-за него проделали много бросков, но все они были неточными. Также Святослав, кроме 5 очков, записал на свой счет 3 подбора и 17 рейтинга "+/-". На паркете он провел 11 минут.

Отметим, что Бостон победил со счетом 155:104, просто уничтожив оппонента.

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