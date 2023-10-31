НБА: Михайлюк дебютировал за Бостон, Портленд сенсационно победил Торонто

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 31 октября, состоялись 11 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 30 октября

Вашингтон – Бостон 107:126 (19:42, 32:35, 24:31, 32:18)

Вашингтон: Кузма (21), Джонс (11 + 7 передач), Пул (11), Авдия (11 + 7 подборов), Кулибали (9) – старт; Оморуйи (14), Кисперт (9), Роллинз (7), Дэвис (5), Гилл (5), Галлинари (3), Райт (1), Батлер (0), Болдуин (0).

Бостон: Браун (36), Тейтум (33), Порзингис (15), Холидэй (11), Уайт (5 + 8 передач) – старт; Хаузер (8 + 8 подборов), Хорфорд (8), Стивенс (5), Михайлюк (3), Бэнтон (2), Корнет (0), Бриссетт (0), Притчард (0 + 7 подборов + 6 передач).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 4 минуты 50 секунд, за которые набрал три очка и совершил одну передачу.

Индиана – Чикаго 105:112 (30:27, 25:26, 28:25, 22:34)

Индиана: Тернер (20 + 11 подборов), Халибертон (19 + 13 передач), Матурин (15), Б. Браун (15 + 7 подборов), Топпин (6 + 8 подборов) – старт; Хилд (11), Смит (8), Нембард (6), Несмит (5).

Чикаго: Вучевич (24 + 17 подборов), Лавин (23), Дерозан (20), Уильямс (9), Уайт (7) – старт; Картер (11), Карузо (8), Драммонд (5), Крэйг (5), Досунму (0).

Шарлотт – Бруклин 121:133 (23:42, 32:24, 28:33, 38:34)

Шарлотт: Розир (23 + 9 передач), Уильямс (18 + 7 подборов), Вашингтон (15 + 12 подборов), Хэйворд (15), Болл (8 + 8 передач) – старт; Миллер (22 + 9 подборов), Маледон (9), Тор (7), Ричардс (4).

Бруклин: Томас (33), Бриджес (24 + 7 подборов + 5 потерь), Финни-Смит (19 + 7 подборов), Симмонс (11 + 10 подборов + 8 передач), Динуидди (5) – старт; Уокер (19), Шарп (11 + 8 подборов), О'Нил (8), Смит (3).

Торонто – Портленд 91:99 (25:21, 25:26, 24:33, 17:19)

Торонто: Сиакам (20), Барнс (20 + 12 подборов), Пелтль (14 + 10 подборов), Шредер (10 + 8 передач), Ануноби (10) – старт; Флинн (6), Дик (4), Буше (4 + 7 подборов), Трент (3), Макдэниэлс (0).

Портленд: Грант (22), Шарп (14), Хендерсон (11 + 7 передач), Эйтон (10 + 23 подбора), Тайбулл (9) – старт; Брогдон (21), Мэйс (5), Уокер (4), Камара (3 + 7 подборов).

Атланта – Миннесота 127:113 (35:42, 25:37, 38:19, 29:15)

Атланта: Мюррэй (41 + 7 подборов), Янг (24 + 8 передач), Хантер (16), Джонсон (12), Капела (2 + 5 блок-шотов) – старт; Бей (11), Оконгву (10 + 7 подборов), Богданович (8), Гриффин (3), Фернанду (0), Бафкин (0), Гуйе (0).

Миннесота: Эдвардс (31 + 7 передач + 5 потерь), Таунс (16 + 10 подборов), Гобер (14 + 13 подборов), Макдэниэлс (12), Конли (6) – старт; Рид (13), Милтон (10), Андерсон (4), Александер-Уокер (3), Майнотт (2), Гарза (2), Маклафлин (0), Никс (0).

Мемфис – Даллас 110:125 (36:30, 25:37, 25:30, 24:28)

Мемфис: Бэйн (30), Джарен Джексон (30 + 9 подборов), Смарт (23 + 9 передач + 6 потерь), З. Уильямс (8 + 7 подборов), Тиллман (6 + 7 подборов) – старт; Родди (9), Кончар (3), Роуз (1), В. Уильямс (0), Ларэвиа (0), Гильярд (0), Джексон (0), Лофтон (0).

Даллас: Дончич (35 + 12 подборов + 12 передач + 6 потерь), Д. Джонс (22), Г. Уильямс (15), Грин (12), Лайвли (2) – старт; Хардуэй (21), Клебер (7), Харди (6), Сет Карри (3), Экзам (2), Пауэлл (0 + 4 блок-шота).

Оклахома-Сити – Детройт 124:112 (33:21, 26:26, 32:32, 33:33)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32 + 9 подборов + 5 потерь), Гидди (21 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (19 + 7 подборов + 6 передач), Холмгрен (14 + 4 блок-шота), Дорт (7) – старт; Дженг (10), Джо (9), Бертанс (6), Уоллес (4), Сарр (2 + 9 подборов), Покушевски (0), Мэнн (0).

Детройт: Каннингем (17 + 7 потерь), Томпсон (15 + 10 подборов), Стюарт (12 + 7 подборов), Хэйс (10 + 7 передач), Дюрен (8 + 7 подборов) – старт; Айви (20), Бэгли (13), Беркс (11 + 7 передач), Сассер (6), Роден (0), Харрис (0), Умуде (0).

Новый Орлеан – Голден Стэйт 102:130 (27:29, 30:30, 21:39, 24:32)

Новый Орлеан: Макколлум (19), Уильямсон (19 + 5 потерь), Хоукинс (14), Валанчюнас (11), Джонс (4) – старт; Райан (12), Льюис (11), Дэниэлс (7), Нэнс (5), Гейтс (0), Зеллер (0).

Голден Стэйт: Карри (42), Муди (13), Уиггинс (9), Луни (8 + 7 подборов), Др. Грин (6 + 7 передач) – старт; Пол (13), Джексон-Дэвис (13 + 9 подборов + 4 блок-шота), Пэйтон II (10), Шарич (6 + 10 подборов), Подземски (5 + 8 подборов), Киноньес (5), Робинсон (0), Джозеф (0).

Милуоки – Майами 122:114 (28:28, 34:24, 35:21, 25:41)

Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 7 подборов), Лиллард (25), Б. Лопес (11 + 7 подборов), Бизли (5), Миддлтон (5) – старт; Портис (16 + 8 подборов), Пэйн (11), Краудер (8), Коннотон (8), Грин (0).

Майами: Хирро (35 + 8 подборов), Батлер (13), Брайант (10), Лаури (8), Лав (3) – старт; Д. Робинсон (15), О. Робинсон (11 + 7 подборов + 7 передач), Хакес (8), Ричардсон (6), Йович (5).

Денвер – Юта 110:102 (31:21, 27:24, 22:24, 30:33)

Денвер: Йокич (27 + 10 подборов + 11 передач), Гордон (21 + 7 подборов), Дж. Мюррэй (18 + 14 передач), Колдуэлл-Поуп (8), Портер (8) – старт; К. Браун (9 + 8 подборов), Ннаджи (6), Уотсон (5), Стротер (4), Джексон (4).

Юта: Маркканен (27 + 14 подборов), Кесслер (22 + 13 подборов), Хортон-Такер (16 + 8 передач), Коллинз (15 + 9 подборов), Кларксон (4 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Секстон (12), Джордж (3), Олиник (3), Данн (0), Агбаджи (0).

Лейкерс – Орландо 106:103 (29:24, 25:34, 27:22, 25:23)

Лейкерс: Расселл (28 + 8 передач), Дэвис (26 + 19 подборов), Джеймс (19 + 5 потерь), Ривз (11), Принс (4) – старт; Винсент (9), Вуд (9 + 9 подборов), Хэйс (0), Реддиш (0).

Орландо: Ф. Вагнер (16 + 8 подборов), Саггс (15 + 8 подборов), Фульц (14 + 8 передач), Картер (10 + 8 подборов), Банкеро (9) – старт; Г. Харрис (17), Энтони (12), М. Вагнер (5), Айзек (3), Инглс (2), Битадзе (0).

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