НБА: Лейкерс переиграли Клипперс в овертайме, Сакраменто без Леня проиграл Голден Стэйт
В ночь на четверг, 2 ноября, состоялись 13 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 1 ноября
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Торонто – Милуоки 130:111 (31:18, 35:26, 29:35, 35:32)
Торонто: Сиакам (26 + 7 передач), Шредер (24 + 11 передач), Барнс (21 + 12 подборов), Ануноби (16), Пелтль (14 + 11 подборов + 4 блок-шота) – старт; Трент (8), Буше (6), Портер (6), Дик (5), Темпл (2), Флинн (2).
Милуоки: Бизли (20), Я. Адетокумбо (16), Лиллард (15 + 6 передач), Миддлтон (11), Б. Лопес (6) – старт; Портис (10), Краудер (9), Боучэмп (8), Ливингстон (5), Пэйн (4), Коннотон (3), Джексон (2), Грин (2), Т. Адетокумбо (0).
Детройт – Портленд 101:110 (32:26, 27:21, 25:36, 17:27)
Детройт: Каннингем (30 + 6 потерь), Томпсон (16 + 7 подборов), Стюарт (12), Бэгли (10 + 5 потерь), Хэйс (0) – старт; Харрис (11), Айви (10), Сассер (8 + 6 передач), Уайзмен (4), Умуде (0).
Портленд: Шарп (29 + 7 подборов), Грант (24), Эйтон (16 + 11 подборов + 5 перехватов), Хендерсон (11 + 7 передач), Тайбулл (0) – старт; Брогдон (14 + 6 передач), Камара (7 + 7 подборов), Р. Уильямс (6 + 8 подборов), Мэйс (2), Уокер (1).
Атланта – Вашингтон 130:121 (25:30, 34:21, 40:31, 31:39)
Атланта: Мюррэй (24 + 8 передач), Янг (23 + 10 передач), Хантер (23 + 7 подборов + 5 потерь), Бей (14 + 7 подборов), Капела (10 + 11 подборов) – старт; Оконгву (16 + 11 подборов), Богданович (12), Джонсон (8 + 11 подборов + 5 потерь), Гриффин (0).
Вашингтон: Кузма (25 + 9 подборов + 6 передач), Авдия (22), Пул (13), Мускала (7), Джонс (6) – старт; Галлинари (8), Шэмет (8), Дэвис (7), Оморуйи (7), Роллинз (6), Кулибали (5), Райт (3 + 9 передач), Кисперт (2), Гилл (2).
Оклахома-Сити – Новый Орлеан 106:110 (33:14, 18:29, 26:35, 29:32)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (20 + 8 передач), Холмгрен (19 + 11 подборов + 5 потерь), Джейлен Уильямс (18 + 8 подборов), Гидди (15 + 9 подборов), Дорт (9) – старт; Уиггинс (10), Джо (9), Уоллес (4), Дженг (2), Уотерс (0), Сарр (0).
Новый Орлеан: Макколлум (29 + 11 подборов), Уильямсон (20 + 10 подборов + 8 передач), Валанчюнас (19 + 9 подборов), Хоукинс (10), Джонс (5) – старт; Нэнс (9 + 7 подборов), Дэниэлс (8), Льюис (5), Райан (5), Зеллер (0).
Майами – Бруклин 105:109 (32:29, 24:17, 27:29, 22:34)
Майами: Хирро (30), Адебайо (21 + 14 подборов), Батлер (20 + 7 подборов), Лаури (6), Хакес (2) – старт; Хайсмит (9), Брайант (8), Д. Робинсон (5), Ричардсон (4).
Бруклин: Бриджес (21 + 7 подборов), Финни-Смит (15), Томас (13), О'Нил (6 + 7 подборов), Симмонс (4 + 11 подборов) – старт; Брукс (17), Уокер (17), Уотфорд (11), Шарп (5 + 7 подборов), Уилсон (0).
Нью-Йорк – Кливленд 89:95 (22:24, 28:25, 13:22, 26:24)
Нью-Йорк: Брансон (24), Харт (11 + 8 подборов), Рэндл (6), Робинсон (6 + 16 подборов), Граймс (5) – старт; Куикли (18), Дивинченцо (16), Макбрайд (3), Хартенштайн (0).
Кливленд: Митчелл (30 + 5 потерь), Э. Мобли (14 + 8 подборов), Струс (9 + 5 потерь), Ньянг (5 + 10 подборов), Окоро (2) – старт; Леверт (19), Уэйд (6), Томпсон (6), Портер (4).
Миннесота – Денвер 110:89 (28:21, 35:23, 26:28, 21:17)
Миннесота: Эдвардс (24), Таунс (21 + 8 подборов), Конли (17 + 6 передач), Макдэниэлс (6 + 9 подборов), Гобер (4 + 12 подборов) – старт; Рид (16), Андерсон (9), Александер-Уокер (5), Браун (4), Майнотт (2), Милтон (2), Маклафлин (0).
Денвер: Йокич (25 + 10 подборов + 5 потерь), Дж. Мюррэй (14 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (6), Портер (5), Гордон (4) – старт; Ннаджи (9), К. Браун (8 + 9 подборов), Стротер (5), Уотсон (4), Дж. Холидэй (3), Пикетт (2), Джексон (2), Тайсон (2), Ки (0).
Хьюстон – Шарлотт 128:119 (39:27, 22:31, 25:20, 42:41)
Хьюстон: Грин (23), Ванвлит (22 + 11 передач), Брукс (20 + 5 перехватов + 7 потерь), Шенгюн (19 + 7 подборов), Смит (17) – старт; Грин (9), А. Холидэй (6), Томпсон (4), Тэйт (4), Лэндейл (4).
Шарлотт: Вашингтон (23), Розир (21 + 6 передач), Болл (19), Хэйворд (17 + 7 подборов), Уильямс (9) – старт; Миллер (10), Ричардс (10 + 8 подборов + 4 блок-шота), Тор (5), Маледон (5).
Даллас – Чикаго 114:105 (26:23, 23:27, 32:33, 33:22)
Даллас: Г. Уильямс (25), Дончич (18 + 7 подборов + 10 передач + 6 потерь), Д. Джонс (17), Лайвли (7 + 13 подборов + 6 передач), Грин (3) – старт; Хардуэй (24), Харди (9), Пауэлл (5), Сет Карри (4), Экзам (2), Клебер (0).
Чикаго: Лавин (22), Вучевич (21 + 20 подборов), Дерозан (16 + 7 передач), Уайт (10), Уильямс (0) – старт; Картер (12), Досунму (8), Драммонд (8), Карузо (6), Крэйг (2).
Юта – Мемфис 133:109 (42:19, 37:27, 25:33, 29:30)
Юта: Кларксон (20), Маркканен (19 + 11 подборов), Коллинз (16), Хортон-Такер (9 + 7 передач + 5 потерь), Кесслер (4) – старт; Секстон (23 + 6 передач), Олиник (14 + 8 подборов), Джордж (9), Агбаджи (6), Данн (5), Фонтеккьо (5), Юртсевен (3).
Мемфис: Бэйн (21), Джарен Джексон (19 + 8 подборов), Смарт (11 + 6 передач + 5 потерь), З. Уильямс (8), Тиллман (0) – старт; В. Уильямс (12), Лофтон (12), Родди (9), Кончар (7 + 7 подборов), Ларэвиа (4), Гильярд (3 + 6 передач), Кеннард (3).
Лейкерс – Клипперс 130:125 OT (24:37, 24:24, 39:24, 30:32, 13:8)
Лейкерс: Джеймс (35 + 12 подборов + 7 передач), Расселл (27 + 6 передач), Дэвис (27 + 10 подборов + 4 блок-шота), Ривз (15 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Реддиш (8) – старт; Вуд (10 + 11 подборов), Кристи (5), Хэйс (3).
Клипперс: Ленард (38), Джордж (35), Уэстбрук (24 + 11 подборов + 8 передач + 6 потерь), Зубац (7 + 9 подборов), Хайлэнд (4) – старт; Пауэлл (12), Пламли (5), Браун (0), Такер (0).
Голден Стэйт – Сакраменто 102:101 (28:31, 28:24, 18:24, 28:22)
Голден Стэйт: Карри (21 + 7 потерь), Томпсон (14), Уиггинс (14), Др. Грин (13 + 9 передач), Луни (6 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Шарич (15), Куминга (12), Пэйтон II (4), Пол (2 + 8 передач), Муди (1).
Сакраменто: Сабонис (23 + 11 подборов + 8 передач), Барнс (14), Митчелл (13), Хертер (11 + 9 подборов), Мюррэй (10) – старт; Монк (16), Макги (6), Джонс (4), Везенков (2), Дуарте (2).
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