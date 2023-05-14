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Баскетбол

Финикс уволил главного тренера после неудачи в плей-офф

Монти Уильямс будет искать новую работу.
Сегодня, 12:16
Монти Уильямс / Getty Images
Монти Уильямс / Getty Images

Финикс Санз приняли решение разойтись со своим главным тренером.

Как сообщает The Athletic, руководство франшизы прекратило сотрудничество с Монти Уильямсом, возглавлявшим команду с 2019 года.

Под руководством Уильямса Санз смогли достичь финала плей-офф в 2021 году, когда уступили в серии со счетом 2:4 Милуоки Бакс под руководством Майка Буденхольцера. Примечательно, что Бакс также совсем недавно решили уволить Буденхольцера с поста главного тренера.

В текущем сезоне команда смогла достичь второго раунда, где вылетела от Денвер Наггетс, проиграв в серии со счетом 2:4

Также The Athletic отмечает, что Финикс будет пытаться переманить наставника Лос-Анджелес Клипперс Тайрона Лю, контракт которого с текущим клубом заканчивается в 2025 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Финикс Санс Монти Уильямс

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