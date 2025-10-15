"Горжусь настроем и реакцией команды": Ребров подытожил октябрьские матчи отбора ЧМ-2026

Тренер сборной Украины обратился к подопечным после двух побед в квалификации.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог октябрьскому отрезку квалификации чемпионата мира-2026, в ходе которого "сине-желтые" обыграли Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

Наставник национальной команды поблагодарил подопечных за выступление и выразил надежду, что они продолжат в том же духе.

Читай также: Украина в отборе на ЧМ-2026: что будет дальше и какие расклады?

"Важный шаг вперед в октябре. Горжусь настроем и реакцией команды в этих двух матчах, особенно после непростого начала квалификации в сентябре.

Благодарю всех за этот сбор и надеюсь, что мы сможем продолжить его положительные моменты в решающих матчах в нашей группе в следующем месяце", - написал Ребров в Instagram.

Напомним, что заключительные матчи в квалификации ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре, встретившись с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября).

Ранее сообщалось, что Украина определилась, где примет Исландию в квалификации ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!