Балотели - о возвращении в Серию А: У меня нет желания болтать

Итальянский нападающий Марио Балотелли высказался о своем возвращении в элитный дивизион местного футбола.

По словам футболиста, ему не хочется давать словесных обещаний. Вместо этого, он хочет показать свой уровень на футбольном поле.

"Я взволнован. У меня нет желания болтать и много желания начать. Есть ли у меня внутри огонь? Вы это увидите. Передаю привет болельщикам Дженоа. Я отдам все свои силы. Когда я буду готов? Надеюсь, что скоро", - заявил Марио по прибытии в Геную.

Сегодня Балотелли пройдет медосмотр в новом клубе. Дженоа согласовала его переход на правах свободного агента .

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