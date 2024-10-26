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Скандальный итальянский форвард станет одноклубником Малиновского

Марио Балотелли дождался возможности вернуться в Серию А.
Сегодня, 20:59
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Итальянская Дженоа усилит линию атаки активом с рынка свободных агентов.

Как сообщает Фабрицио Романо, в стан «грифонов» переберется Марио Балотелли. В последние недели нападающий рассматривал только предложение подопечных Альберто Джилардино.

Контракт экс-форварда сборной Италии с середняком элитного дивизиона будет рассчитан до конца сезона 2024-25 без опции автоматического продления.

В данный момент Дженоа идет на 18 позиции в чемпионате Италии в связи с большими кадровыми проблемами.

Напомним, ранее сообщалось, что легенда итальянского футбола изменил своей возлюбленной с девушкой на 16 лет моложе .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Марио Балотелли

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