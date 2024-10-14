Вингер Арсенала получил травму в национальной сборной
Габриэль Мартинелли может не сыграть в следующем матче.
Вингер Арсенала и сборной Бразилии Габриэль Мартинелли получил травму, пишет TNT Sports.
У 23-летнего игрока диагностировали отек икроножной мышцы, его участие в дальнейших матчах под вопросом.
16 октября сборна Бразилии сыграте против Перу, и пока неизвестно, сможет ли Мартинелли помочь своей команде.
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Ожидается, что повреждение игрока носит легкий характер и он сможет играть за клуб после международной паузы.
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