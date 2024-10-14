Вингер Арсенала получил травму в национальной сборной

Габриэль Мартинелли может не сыграть в следующем матче.

Вингер Арсенала и сборной Бразилии Габриэль Мартинелли получил травму, пишет TNT Sports.

У 23-летнего игрока диагностировали отек икроножной мышцы, его участие в дальнейших матчах под вопросом.

16 октября сборна Бразилии сыграте против Перу, и пока неизвестно, сможет ли Мартинелли помочь своей команде.

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Ожидается, что повреждение игрока носит легкий характер и он сможет играть за клуб после международной паузы.

Ранее также сообщалось, когда вернется на поле Неймар.

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