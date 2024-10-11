Лидер Арсенала получил травму в сборной
Букайо Сака досрочно покинул поле.
Лидер Арсенала и сборной Англии Букайо Сака получил повреждение.
На 51-й минуте матча против Греции вингер покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.
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Предполагается, что игрок получил мышечное повреждение и может пропустить несколько недель.
Отметим, что в текущем сезоне Сака является ключевым игроком команды Артеты, он появился во всех 10-ти матчах сезона.
Ранее также Холанд установил рекорд своей национальной сборной.
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