Лидер Арсенала получил травму в сборной

Лидер Арсенала и сборной Англии Букайо Сака получил повреждение.

На 51-й минуте матча против Греции вингер покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

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Предполагается, что игрок получил мышечное повреждение и может пропустить несколько недель.

Отметим, что в текущем сезоне Сака является ключевым игроком команды Артеты, он появился во всех 10-ти матчах сезона.

Ранее также Холанд установил рекорд своей национальной сборной.

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