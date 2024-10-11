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Лидер Арсенала получил травму в сборной

Букайо Сака досрочно покинул поле.
Сегодня, 00:12
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Лидер Арсенала и сборной Англии Букайо Сака получил повреждение.

На 51-й минуте матча против Греции вингер покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

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Предполагается, что игрок получил мышечное повреждение и может пропустить несколько недель.

Отметим, что в текущем сезоне Сака является ключевым игроком команды Артеты, он появился во всех 10-ти матчах сезона.

Ранее также Холанд установил рекорд своей национальной сборной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Букайо Сака

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