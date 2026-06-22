Один из лидеров сборной Англии вернулся в общую группу

Вингер сборной Англии Букайо Сака вскоре сможет полноценно помочь своей команде на чемпионате мира-2026.

Как сообщает BBC, 24-летний футболист из-за повреждения ахиллова сухожилия в субботу еще занимался по индивидуальной программе, однако в воскресенье уже тренировался в общей группе.

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Впрочем, пока остается под вопросом участие игрока в ближайшем матче ЧМ-2026 против Ганы, который состоится 23 июня. Однако в сборной ожидают его полного восстановления к заключительному поединку в группе с Панамой 28 июня.

Сака испытывает проблемы с ахилловым сухожилием еще с конца клубного сезона, однако все же вышел на замену на 72-й минуте матча ЧМ-2026 с Хорватией (4:2) и отличился результативной передачей.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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