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Футбол

Один из лидеров сборной Англии вернулся в общую группу

Букайо Сака завершает процесс восстановления после травмы.
Сегодня, 10:33       Автор: Игорь Мищук
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Вингер сборной Англии Букайо Сака вскоре сможет полноценно помочь своей команде на чемпионате мира-2026.

Как сообщает BBC, 24-летний футболист из-за повреждения ахиллова сухожилия в субботу еще занимался по индивидуальной программе, однако в воскресенье уже тренировался в общей группе.

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Впрочем, пока остается под вопросом участие игрока в ближайшем матче ЧМ-2026 против Ганы, который состоится 23 июня. Однако в сборной ожидают его полного восстановления к заключительному поединку в группе с Панамой 28 июня.

Сака испытывает проблемы с ахилловым сухожилием еще с конца клубного сезона, однако все же вышел на замену на 72-й минуте матча ЧМ-2026 с Хорватией (4:2) и отличился результативной передачей.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Букайо Сака

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