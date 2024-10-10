Англия сенсационно уступила Греции, Италия упустила победу против Бельгии

Оба матча завершились с довольно неожиданным счетом.

В четверг, 10 октября, в рамках третьего тура Лиги наций Италия принимала дома Бельгию.

Хозяева забили гол в первой же атаке усилиями Камбьясо, а на 24-й минуте удвоили преимущество благодаря голу Ретеги. Все складывалось в пользу "скуадры адзурры" до 38 минуты. Пеллегрини жестко сфолил против Теата и получил прямую красную карточку.

Всего четыре минуты понадобились бельгийцам, чтобы реализовать численное преимущество, де Кюйпер и Троссард разыграли классную комбинацию, которая закончилась голом.

Второй тайм, очевидно, шел под диктовку сборной Бельгии, которая сумела спасти матч уже на 61-й минуте стараниями все того же Троссарда. 2:2 - очень обидное окончание матча для подопечных Лучано Спаллетти.

Статистика матча Италия - Бельгия третьего тура Лиги наций

Италия - Бельгия 2:2

Голы: Камбьясо, 1, Ретеги, 24 - де Кюйпер, 42, Троссард, 61

Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 0.96

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 8 - 12

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 11 - 15

В соседнем матче Англия принимала дома Грецию.

Уже на 11-й минуте гости неожиданно открыли счет, но гол Мавропаноса отменили из-за офсайда. А затем Англия поджала соперника к своим воротам, однако все удары игроков "трех львов" прошли очень далеко от ворот.

Во втором тайме Греция наконец наказала хозяев за плохую реализацию, Павлидис без шансов переиграл Пикфорда и открыл счет. Еще через 10 минут Павлидис сделал дубль, но гол снова отменили.

Вышедший на замену Олли Уоткинс немного прибавил остроты атакам англичан, однако забили снова греки, снова Павлидис и снова судья отменил взятие ворот.

А в итоге на 87-й минуте Джуд Беллингем сумел спасти Англию от поражения, однако в дело вновь вступил Павлидис, который уже в компенссированное время пушечным ударом вырвал победу и первое место в группе для своей команды.

Статистика матча Англия - Греция третьего тура Лиги наций

Англия - Греция 1:2

Голы: Беллингем, 89 - Павлидис, 49, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 0.65

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 12 - 12

Удары в створ: 2 - 3

Фолы: 10 - 14

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