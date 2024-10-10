iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Англия сенсационно уступила Греции, Италия упустила победу против Бельгии

Оба матча завершились с довольно неожиданным счетом.
Вчера, 23:44
Вангелис Павлидис / Getty Images
Вангелис Павлидис / Getty Images

В четверг, 10 октября, в рамках третьего тура Лиги наций Италия принимала дома Бельгию.

Хозяева забили гол в первой же атаке усилиями Камбьясо, а на 24-й минуте удвоили преимущество благодаря голу Ретеги. Все складывалось в пользу "скуадры адзурры" до 38 минуты. Пеллегрини жестко сфолил против Теата и получил прямую красную карточку.

Всего четыре минуты понадобились бельгийцам, чтобы реализовать численное преимущество, де Кюйпер и Троссард разыграли классную комбинацию, которая закончилась голом.

Второй тайм, очевидно, шел под диктовку сборной Бельгии, которая сумела спасти матч уже на 61-й минуте стараниями все того же Троссарда. 2:2 - очень обидное окончание матча для подопечных Лучано Спаллетти.

Статистика матча Италия - Бельгия третьего тура Лиги наций

Италия - Бельгия 2:2
Голы: Камбьясо, 1, Ретеги, 24 - де Кюйпер, 42, Троссард, 61

Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 0.96
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 8 - 12
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 11 - 15

В соседнем матче Англия принимала дома Грецию.

Уже на 11-й минуте гости неожиданно открыли счет, но гол Мавропаноса отменили из-за офсайда. А затем Англия поджала соперника к своим воротам, однако все удары игроков "трех львов" прошли очень далеко от ворот.

Во втором тайме Греция наконец наказала хозяев за плохую реализацию, Павлидис без шансов переиграл Пикфорда и открыл счет. Еще через 10 минут Павлидис сделал дубль, но гол снова отменили.

Вышедший на замену Олли Уоткинс немного прибавил остроты атакам англичан, однако забили снова греки, снова Павлидис и снова судья отменил взятие ворот.

А в итоге на 87-й минуте Джуд Беллингем сумел спасти Англию от поражения, однако в дело вновь вступил Павлидис, который уже в компенссированное время пушечным ударом вырвал победу и первое место в группе для своей команды.

Статистика матча Англия - Греция третьего тура Лиги наций

Англия - Греция 1:2
Голы: Беллингем, 89 - Павлидис, 49, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 0.65
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 12 - 12
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 10 - 14

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия бельгия англия греция

Статьи по теме

Футболисты сборной Греции почтили память умершего партнера Футболисты сборной Греции почтили память умершего партнера
Экс-игрок сборной Франции ушел с поста тренера греческого клуба менее чем через месяц после назначения Экс-игрок сборной Франции ушел с поста тренера греческого клуба менее чем через месяц после назначения
Итальянский вратарь рассказал, что семья, которой он дал приют, вернулась в Украину Итальянский вратарь рассказал, что семья, которой он дал приют, вернулась в Украину
Матч чемпионата Италии перенесли из-за ливня Матч чемпионата Италии перенесли из-за ливня
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Италия - Бельгия, Израиль - Франция, Англия - Греция и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа00:42
Футболисты сборной Греции почтили память умершего партнера
Лига наций00:12
Лидер Арсенала получил травму в сборной
Вчера, 23:49
Лига наций23:49
Лига наций-2024/25: Франция разгромила Израиль, Англия неожиданно уступила Греции
Лига наций23:44
Англия сенсационно уступила Греции, Италия упустила победу против Бельгии
Лига наций23:10
Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии
Европа22:57
Форвард сборной Германии: Брюки – это просто брюки, то ли от H&M, то ли люксового бренда
Европа22:57
Тренер сборной Норвегии расстроил фанатов Арсенала новостью о восстановлении Эдегора
НБА22:40
Симмонс - фанатам: Я не граблю Бруклин, я получил контракт, играя на высочайшем уровне
Европа22:30
Игрок Эспаньола заявил, что дважды отклонил предложения Барселоны
Европа22:08
Дешам опроверг слухи о том, что Реал не отпустил Мбаппе в сборную
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK