Неймар може повернутися на поле вже наступного тижня

Бразилец почти восстановился после тяжелой травмы.

Неймар может выйти на футбольное поле уже на следующей неделе, пишет ESPN.

Напомним, в октябре 2023 года бразилец получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок в матче сборной Бразилии.

Как пишет издание, 32-летний нападающий может сыграть за Аль-Хиляль уже 21 октября в матче азиатской Лиги чемпионов против Аль-Айна.

Главный тренер саудовского клуба Жорже Жезус будет принимать решение непосредственно перед матчем, посоветовавшись с врачами сборной Бразилии.

Отмечается, что Бразильская футбольная федерация внимательно следит за восстановлением Неймара, рассчитывая на его помощь в ноябрьских матчах.

Ранее также Неймар прокомментировал возможного победителя Золотого мяча.

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