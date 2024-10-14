Неймар може повернутися на поле вже наступного тижня
Неймар может выйти на футбольное поле уже на следующей неделе, пишет ESPN.
Напомним, в октябре 2023 года бразилец получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок в матче сборной Бразилии.
Как пишет издание, 32-летний нападающий может сыграть за Аль-Хиляль уже 21 октября в матче азиатской Лиги чемпионов против Аль-Айна.
Главный тренер саудовского клуба Жорже Жезус будет принимать решение непосредственно перед матчем, посоветовавшись с врачами сборной Бразилии.
Отмечается, что Бразильская футбольная федерация внимательно следит за восстановлением Неймара, рассчитывая на его помощь в ноябрьских матчах.
Ранее также Неймар прокомментировал возможного победителя Золотого мяча.
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