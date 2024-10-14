"Он - кумир и герой": Неймар хочет, чтобы Винисиус выиграл Золотой мяч-2024
Совсем скоро, а если точнее, то 28 октября, станет известен обладатель Золотого мяча 2024 года.
Главным фаворитом на победу в голосовании считается вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
Читай также: Неймар поучаствовал в битве взглядов двух топовых боксеров-средневесов
И его соотечественник Неймар считает, что 24-летний футболист полностью заслуживает выиграть награду.
"Я поддерживаю Винисиуса в борьбе за Золотой мяч. Никто не заслуживает его больше, чем он".
"Он боец, много страдал на протяжении своей жизни. Он превзошел все ожидания, он преодолел всю критику, троллей и сегодня он стал для нас кумиром и героем", - приводит слова бывшего игрока Барселоны Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, что Аль-Хиляль хочет заменит Неймара, у которого скоро завершится контракт с саудовским клубом, как раз-таки на Винисиуса.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!