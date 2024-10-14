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"Он - кумир и герой": Неймар хочет, чтобы Винисиус выиграл Золотой мяч-2024

У экс-игрока Барселоны есть свой фаворит на награду.
Сегодня, 15:24
Винисиус Жуниор и Неймар / Getty Images
Винисиус Жуниор и Неймар / Getty Images

Совсем скоро, а если точнее, то 28 октября, станет известен обладатель Золотого мяча 2024 года.

Главным фаворитом на победу в голосовании считается вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

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И его соотечественник Неймар считает, что 24-летний футболист полностью заслуживает выиграть награду.

"Я поддерживаю Винисиуса в борьбе за Золотой мяч. Никто не заслуживает его больше, чем он".

"Он боец, много страдал на протяжении своей жизни. Он превзошел все ожидания, он преодолел всю критику, троллей и сегодня он стал для нас кумиром и героем", - приводит слова бывшего игрока Барселоны Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что Аль-Хиляль хочет заменит Неймара, у которого скоро завершится контракт с саудовским клубом, как раз-таки на Винисиуса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Золотой мяч Винисиус Жуниор

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