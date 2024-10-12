Аль-Хиляль хочет заменить Неймара на Винисиуса

Вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор остается трансферной целью Аль-Хиляля.

Как сообщает Marca, саудовский клуб намерен предпринять очередную попытку приобрести 24-летнего футболиста.

Клуб Саудовской профессиональной лиги хочет, чтобы Винисиус занял место Неймара, чей контракт истекает летом 2025 года. Прошлым летом Аль-Хиляль уже пытался приобрести игрока, но безуспешно.

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По информации источника, Реал не боится потерять свою звезду, так как в контракте у бразильца прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро. К тому же, "сливочные" верят, что Винисиус хочет остаться в Испании.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 12 матчах Реала во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 7 результативными передачами.

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