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Нападающий молодежной сборной Нидерландов осуществил мечту онкобольного ребенка благодаря знакомству со звездой Реала

Джуд Беллингем без проблем поднял трубку после звонка своего знакомого.
Сегодня, 21:36
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Нападающий сборной Нидерландов U-21 Ноа Огайо совместно с Джудом Беллингемом отличились прекрасным поступком.

Огайо со своими партнерами по молодежной сборной посетил больницу для онкобольных детей и пообщался с одним из пациентов.

Мальчик рассказал Ноа, что его любимым футболистом является Джуд Беллингем. с которым Огайо, как оказалось, был знаком.

Форвард «оранье» сразу же позвонил англичанину, подарив возможность ребенку пообщаться с его кумиром, который поднял трубку.

Отметим, что Джуд и Ноа не играли вместе ни в одном клубе, однако, могли пересекаться в сборной Англии до 16 лет, поскольку, голландец имеет гражданство Англии и выступал именно за эту возрастную категорию "трех львов". 

Огайо сейчас выступает за Утрехт, отметившись в текущем сезоне 3 забитыми мячами в 7 матчах чемпионата Нидерландов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал нидерланды джуд беллингем Ноа Огайо

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