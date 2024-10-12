Неймар поучаствовал в битве взглядов двух топовых боксеров-средневесов

Бразилец вышел на ринг в компании одного из бойцов.

Вечером субботы, 12 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках вечера бокса состоялся поединок за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBO.

В титульном бою сошлись Крис Юбенк-младший и Камил Шеремета, и их встреча завершилась в седьмом раунде.

Британец четыре раза отправлял поляка в нокдаун, а в раунде №7 он оформил технический нокаут. Но самое интересное произошло сразу по окончанию поединка.

На ринг выскочил Конор Бенн в компании вингера Аль-Хиляля Неймара. Боксеры обменялись словами и провели традиционную битву взглядов, пока футболист просто стоял на их фоне.

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Напомним, что Неймар все еще не выходил на футбольное поле в нынешнем сезоне. Он лишь недавно вернулся к тренировкам с Аль-Хилялем после тяжелой травмы колена.

С момента своего переезда в Саудовскую Аравию 32-летний бразилец принял участие всего в пяти матчах, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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