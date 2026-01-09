Арсенал разошелся миром с Ливерпулем

Начали команды осторожно. Первый момент возник аж на 27-й минуте. Да и тот после ошибки – Райя неудачно вынес мяч, а Брэдли парашютом попал в перекладину.

Концовка первого тайма была за "канонирами", но острых моментов не создали. Во второй же половине самое интересное началось на финальном отрезке. Запев сделал Собослаи, который со штрафного пробил рядом с девяткой.

А в добавленное время прибавил Арсенал. Жезус и Мартинелли не сумели переиграть Алиссона. Зато Габриэл после углового пробил мимо ворот – 0:0 в итоге. Лондонцы остались в лидерах Премьер-лиги (49 очков).

Статистика матча Арсенал – Ливерпуль 21-го тура чемпионата Англии

Арсенал – Ливерпуль – 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 0.36

Владение мячом: 48 % - 52 %

Удары: 9 - 8

Удары в створ: 4 - 0

Угловые: 3 - 0

Фолы: 10 - 9

