Интер расписал ничью с Наполи

Со старта команды начали играть на встречных курсах. В конце концов, быстрый гол оформили хозяева. Миланцы разыграли классную атаку, на финише которой Тюрам привлек Димарко, а тот пробил низом в дальний угол.

"Партенопейцы" попытались перехватить инициативу. Отыгрался Наполи в середине первой половины. Это Мактоминей перед воротами замкнул прострел Эльмаса после передачи Спинаццолы.

Впоследствии шотландец отобрал мяч в центре поля и после сольного прохода размял Зоммера. Перед перерывом Тюрам заставил поработать кипера ударом головой. А в начале второго тайма Хойлунд и Ди Лоренцо не попали в створ Интера.

Второй раз вышли вперед "нерадзурри" на 73-й минуте, когда Чалханоглу реализовал одиннадцатиметровый за фол против Мхитаряна. Но удержать победу миланцам было не суждено – Мактоминей из пределов штрафной завершил комбинацию с участием Политано и Ланга.

Итоговая ничья удовлетворит конкурентов обоих клубов. Интер останется лидером Серии A (43 очка) и не смог оторваться от Милана (40). Тем временем Наполи сравнялся с Ромой в четверке лучших (по 39 пунктов).

Статистика матча Интер – Наполи 20-го тура чемпионата Италии

Интер – Наполи – 2:2

Голы: Димарко, 9, Чалханоглу, 73 (пенальти) – Мактоминей, 26, 81

Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 0.74

Владение мячом: 50 % - 50 %

Удары: 13 - 7

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 4 - 1

Фолы: 12 - 11

