iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Середняк Серии A получил вариант с кипером-ветераном

Вратарь остается свободным агентом.
Вчера, 13:22       Автор: Антон Федорцив
Вито Манноне / Getty Images
Вито Манноне / Getty Images

Итальянская Парма экстренно ищет нового голкипера. "Крестоносцам" предложили бывшего вратаря лондонского Арсенала Вито Манноне, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Опытный страж ворот без клуба с лета. Последние два года Манноне состоял на контракте с французским Лиллем. Впрочем, основным кипером он не был и провел всего 9 поединков во всех турнирах.

Уроженец Ломбардии никогда не выступал на родине. В 17 лет Манноне оказался в Арсенале, где оставался до 2013 года. Позже вратарь играл за английские Сандерленд и Рединг, американскую Миннесоту, другие клубы.

Кстати, ранее Парма проявила интерес к аренде украинца Андрея Лунина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Парма Вито Манноне

Статьи по теме

Лунин может перейти в чемпионат Италии Лунин может перейти в чемпионат Италии
Парма потеряла на длительный срок ключевого игрока Парма потеряла на длительный срок ключевого игрока
Милан упустил победу над Пармой Милан упустил победу над Пармой
Довбик помог Роме обыграть Парму Довбик помог Роме обыграть Парму

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Европа13:27
Защитник Реала получил травму в матче за сборную Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK