Середняк Серии A получил вариант с кипером-ветераном

Итальянская Парма экстренно ищет нового голкипера. "Крестоносцам" предложили бывшего вратаря лондонского Арсенала Вито Манноне, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Опытный страж ворот без клуба с лета. Последние два года Манноне состоял на контракте с французским Лиллем. Впрочем, основным кипером он не был и провел всего 9 поединков во всех турнирах.

Уроженец Ломбардии никогда не выступал на родине. В 17 лет Манноне оказался в Арсенале, где оставался до 2013 года. Позже вратарь играл за английские Сандерленд и Рединг, американскую Миннесоту, другие клубы.

Кстати, ранее Парма проявила интерес к аренде украинца Андрея Лунина.

