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Лидер Интера забавно потроллил за свой нырок в матче Серии А - реакция обладателя Золотого мяча

Тюрам вставил в момент с видео популярный фрагмент фильма.
Сегодня, 14:53
Маркус Тюрам / Getty Images
Маркус Тюрам / Getty Images

В рамках чемпионата Италии Интер на выезде минимально переиграл Фиорентину (1:0). Автором победного гола стал Лаутаро Мартинес.

Форвард "нерадзурри" Маркус Тюрам также имел возможность отличиться, но сам испортил себе момент. Французский нападающий вышел один на один с голкипером соперника, но упал в простой ситуации.

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Тюрам потроллил себя в социальных сетях, добавив фрагмент фильма "Снайпер".

В комментариях ему написал звезда Италии Фабио Каннаваро, который пошутил над Маркусом: 

В следующий раз, когда захочешь нырять, дай мне знать, я тебя отвезу на Капри, ведь хотя бы там есть море.

В текущем сезоне Тюрам провел за Интер 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 11 голевых передач.

Ранее бывший форвард сборной Англии в шутку сравнил себя с пришельцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан маркус тюрам

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