Экс-игрок сборной Англии в шутку сравнил себя с пришельцем
Питер Крауч вполне похож на инопланетянина.
Питер Крауч доказал, что обладает неплохим чувством юмора.
Футболист перепостил новость Metro о том, что очевидцам удалось заснять инопланетян в Бразилии.
Женщина, которая сняла видео, рассказала, что заметила на вершине холма странные фигуры три метра ростом, которые активно двигали руками.
Крауч зарепостил видео к себе в Твиттер и пошутил: "Мы были на семейном отдыхе, поэтому просим уважать нашу личную жизнь в это время".
We were on a family holiday pls respect our privacy at this time https://t.co/1OmazfJcS9— Peter Crouch (@petercrouch) January 10, 2024
Ранее также сообщалось, что Бавария подписала еще одного английского футболиста.
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