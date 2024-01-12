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Экс-игрок сборной Англии в шутку сравнил себя с пришельцем

Питер Крауч вполне похож на инопланетянина.
Сегодня, 00:27
Питер Крауч / Getty Images
Питер Крауч / Getty Images

Питер Крауч доказал, что обладает неплохим чувством юмора.

Футболист перепостил новость Metro о том, что очевидцам удалось заснять инопланетян в Бразилии.

Женщина, которая сняла видео, рассказала, что заметила на вершине холма странные фигуры три метра ростом, которые активно двигали руками.

Крауч зарепостил видео к себе в Твиттер и пошутил: "Мы были на семейном отдыхе, поэтому просим уважать нашу личную жизнь в это время".

Ранее также сообщалось, что Бавария подписала еще одного английского футболиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Питер Крауч

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