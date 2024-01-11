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Бавария подписала еще одного игрока Тоттенхэма

Эрик Дайер будет играть за мюнхенцев до конца сезона.
Вчера, 22:36
Эрик Дайер / fcbayern.com
Эрик Дайер / fcbayern.com

Эрик Дайер стал игроком мюнхенской Баварии.

Несмотря на предположения, англичанин присоединится к немецкому клубу в рамках арендного соглашения.

Кроме того в Тоттенхэме отметили, что в соглашение с Баварией есть также пункт о выкупе игрока по итогам сезона. 

При этом, за саму аренду игрока мюнхенцы заплатили "шпорам" 4 млн евро. В Германии Эрик будет играть под 15-м номером.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм представил нового центрального защитника.

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