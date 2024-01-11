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Тоттенхэм подписал одноклубника Малиновского

Раду Дрэгушин все-таки присоединился к "шпорам".
Сегодня, 21:44
Раду Дрэгушин / tottenhamhotspur.com
Раду Дрэгушин / tottenhamhotspur.com

Раду Дрэгушин стал игроком Тоттенхэма.

Лондонский клуб не раскрывает сумму трансфера, однако по информации инсайдеров, она составила не менее 30 млн евро.

21-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт до 2030 года. 

В текущем сезоне Дрэгушин стал основным игроком Дженоа, а годом ранее помог клубу пробиться в Серию А и дебютировал за сборную.

Ранее также сообщалось, что Фенербахче также представил нового защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

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