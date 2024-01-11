Фенербахче официально представил Бонуччи
Контракт итальянца рассчитан до конца текущего сезона.
Фенербахче официально представил Леонардо Бонуччи.
Напомним, что 36-летний досрочно разорвал контракт с Унионом, и присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.
Ailemize hoş geldin Leonardo Bonucci! 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 11, 2024
🔗 https://t.co/etJrPljWo6 pic.twitter.com/2exCS3gpOm
Контракт Бонуччи с турецким клубом рассчитан до конца текущего сезона. За это время он заработает, предположительно, 1.2 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Боруссия оформила аренду Джейдона Санчо.
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