Фенербахче официально представил Бонуччи

Фенербахче официально представил Леонардо Бонуччи.

Напомним, что 36-летний досрочно разорвал контракт с Унионом, и присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.

Контракт Бонуччи с турецким клубом рассчитан до конца текущего сезона. За это время он заработает, предположительно, 1.2 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Боруссия оформила аренду Джейдона Санчо.

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