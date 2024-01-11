Боруссия Дортмунд объявила о возвращении Санчо
"Шмели" арендовали английского вингера.
Дортмундская Боруссия объявила о возвращении Джейдона Санчо.
Немецкий клуб взял англичанина у Манчестер Юнайтед в оренду до конца сезона.
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Напомним, летом 2021 года Санчо перешел в Манчестер Юнайтед из Боруссии за 85 млн евро. С августа прошлого года он не играл из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.
В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел только три матча, в которых не отметился результативными действиями.
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