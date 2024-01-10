Марсьяль отказывается зимой покидать Манчестер Юнайтед

Нападающий Антони Марсьяль решил остаться в Манчестер Юнайтед до лета. Об этом сообщает Sky Sports.

Отказавшись от предложений от Марселя, Фенербахче и некоторых саудовских клубов, игрок стремится продолжить борьбу за место в основном составе команды.

Читай также: Боруссия Дортмунд договорилась с Манчестер Юнайтед касаемо Санчо

Однако, манкунианцы не продлят контракт с Марсьялем, и он может покинуть клуб в качестве свободного агента уже по окончании сезона.

В нынешней кампании на счету 28-летнего француза один гол в 13-ти матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!