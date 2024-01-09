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Боруссия Дортмунд договорилась с Манчестер Юнайтед касаемо Санчо

Англичанин возвращается в Германию.
Сегодня, 18:27
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Журналист Флориан Плеттенберг подтвердил, что хавбек Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо перейдет в Боруссию Дортмунд.

Арендное соглашение между клубами уже достигнуто, и официальное объявление может состояться уже в течение суток. Переговоры по сделке почти завершены, хотя детали не улажены.

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Напомним, Санчо был отстранен от выступлений за основную команду из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

В текущем сезоне англичанин принял участие лишь в трех матчах, не отличившись голами или ассистами.

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