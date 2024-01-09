Боруссия Дортмунд договорилась с Манчестер Юнайтед касаемо Санчо
Англичанин возвращается в Германию.
Журналист Флориан Плеттенберг подтвердил, что хавбек Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо перейдет в Боруссию Дортмунд.
Арендное соглашение между клубами уже достигнуто, и официальное объявление может состояться уже в течение суток. Переговоры по сделке почти завершены, хотя детали не улажены.
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Напомним, Санчо был отстранен от выступлений за основную команду из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.
В текущем сезоне англичанин принял участие лишь в трех матчах, не отличившись голами или ассистами.
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