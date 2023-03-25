Экс-игрок сборной Англии рассказал, кого считает лучшим в Украине

Питер Крауч заявил, что всегда был фанатом Ярмоленка, но сейчас самый большой восторг вызывает Мудрик.

Экс-форвард сборной Англии Питер Крауч поделился ожиданиями от предстоящего матча против Украины.

По словам Крауча, он ожидает, что "сине-желтые" создадут несколько опасных моментов в атаке.

"Кейн побил исторический рекорд Англии по количеству голов, но он все еще находится на пике своих возможностей. Ему всего 29 лет. Это означает, что он будет играть и забивать за английскую сборную еще 4-5 лет. И может начать это в воскресенье.

Это важная игра для Англии, поэтому Гарет Саутгейт не будет делать много изменений в составе по сравнению со встречей с Италией.

В сборной Украины также есть несколько очень хороших игроков. Некоторые из них играют в АПЛ или имеют опыт выступления в чемпионате Англии. Я несколько раз играл против них, это всегда очень хороший соперник.

Но Англия должна победить дома. Гарри Кейн, вероятно, забьет гол, если команда сможет забить. Букайо Сака также был в невероятной форме в последнее время, поэтому должен создать проблемы для обороны украинской сборной.

Я всегда был фанатом Ярмоленко, но именно Мудрик вызывает наибольший восторг в их команде. У него был не самый простой старт в Челси, но иногда смена обстановки в сборной может помочь. Я был в такой ситуации, игра с другими футболистами может дать вам подъем. Кроме того, он хочет показать болельщикам в Англии, на что он способен. Поэтому я вижу, что именно он несет в себе угрозу для сборной Англии.

Украина будет создавать угрозу в атаке, поскольку у нее есть несколько хороших атакующих игроков. Я видел, как они заработали несколько штрафных ударов от центральных защитников Англии", - сказал бывший футболист.

Напомним, матч Англия - Украина состоится завтра, 26 марта. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.