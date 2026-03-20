Милан собирается вернуть в Серию А лучшего бомбардира прошлого сезона
Милан рассматривает возможность подписания нападающего саудовской Аль-Кадисии и сборной Италии Матео Ретеги.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, спортивный директор "россонери" Игли Таре уже провел встречу с агентом 26-летнего игрока, которым клуб интересовался и ранее.
После Милан запросил информацию у Аль-Кадисии по поводу возможного трансфера форварда.
Напомним, ранее Ретеги выступал в Италии за Дженоа и Аталанту, откуда в июле 2025 года переехал в Саудовскую Аравию. В прошлом сезоне нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром Серии А.
В нынешнем сезоне Ретеги провел за Аль-Кадисию 28 матчей во всех турнирах, отличившись 18 голами и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Милан также интересуется другим нападающим сборной Италии.
