Милан собирается вернуть в Серию А лучшего бомбардира прошлого сезона

Милан рассматривает возможность подписания нападающего саудовской Аль-Кадисии и сборной Италии Матео Ретеги.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, спортивный директор "россонери" Игли Таре уже провел встречу с агентом 26-летнего игрока, которым клуб интересовался и ранее.

После Милан запросил информацию у Аль-Кадисии по поводу возможного трансфера форварда.

Напомним, ранее Ретеги выступал в Италии за Дженоа и Аталанту, откуда в июле 2025 года переехал в Саудовскую Аравию. В прошлом сезоне нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром Серии А.

В нынешнем сезоне Ретеги провел за Аль-Кадисию 28 матчей во всех турнирах, отличившись 18 голами и одной результативной передачей.

