Русский Українська
МЮ положил глаз на обладателя Кубка Англии

Бомбардир получил шанс уйти на повышение.
Сегодня, 20:54       Автор: Антон Федорцив
Жан-Филипп Матета / Getty Images
Жан-Филипп Матета / Getty Images

Форвард лондонского Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Английский гранд рассмотрит трансфер нападающего в зимнее окно, сообщает Football Insider.

МЮ мониторит ситуацию вокруг француза. Пэлас может пойти на продажу Матета, чтобы выручить за него деньги до потери бесплатно. Контракт форварда с "орлами" действует до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Матета сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей. В прошлой кампании он помог Пэлас выиграть Кубок Англии. Осенью же нападающий дебютировал в сборной Франции.

Тем временем бирмингемская Астон Вилла представила новичка из бразильского Гремио.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета

