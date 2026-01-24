iSport.ua
Кристал Пэлас пытается сохранить одного из своих лидеров

Жан-Филипп Матета интересен другим клубам.
Сегодня, 10:56
Жан-Филипп Матета / Getty Images
Жан-Филипп Матета / Getty Images

Кристал Пэлас не намерен больше продавать своих игроков в январе, пишет Foot Mercato.

Напомним, что этом сезоне команда лишилась двух своих звёзд - Эберечи Эзе летом и Марка Гэхи зимой.

Теперь же под прицелом других клубов оказался форвард "орлов" Жан-Филипп Матета.

Милан уже сделал официальное предложение, но получил категорический отказ. Хотя сам француз был заинтересован в переходе.

Тем не менее, Милан может попробовать убедить Кристал Пэлас. Также Матета интересен ещё и Ювентусу.

Также ранее сообщалось, что Ювентус приблизился к покупке марокканского форварда.

