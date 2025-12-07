iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Президент Интер Майами раскрыл желание Месси

Думает только о жизни рядом с Камп Ноу.
Сегодня, 11:41       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В субботу, 6 декабря, Интер Майами смог победить Ванкувер Уайткепс со счётом 3:1.

Президент Интер Майами Дэвид Бекхэм после игры раскрыл желание Лионеля Месси после завершения его карьеры:

"Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры. Но Лео сказал мне, что он думает только о жизни рядом с Камп Ноу.

Нет другого игрока, который бы так любил Барселону, как он. Вы можете увидеть логотип клуба на его ноге и даже на его бутылке с водой", — сказал он.

Ранее Месси отреагировал на новый контракт с Интером Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бекхэм Лионель Месси

Статьи по теме

Интер Майами с Месси впервые в истории стал чемпионом МЛС Интер Майами с Месси впервые в истории стал чемпионом МЛС
Месси - о Гвардиоле: Он для меня лучший из всех Месси - о Гвардиоле: Он для меня лучший из всех
Месси совершил 1300 результативных действий за карьеру Месси совершил 1300 результативных действий за карьеру
Хет-трик ассистов и гол головой от Месси вывели Интер в полуфинал MLS Хет-трик ассистов и гол головой от Месси вывели Интер в полуфинал MLS

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: женская и мужская гонки преследования закроют первый этап Кубка мира в Эстерсунде
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: заключительные матчи УПЛ перед зимней паузой, дуэль Ваната и Цыганкова с Эльче, а также битва Наполи и Ювентуса
просмотров

Последние новости

Украина13:22
Ушел из жизни главный тренер клуба УПЛ
Европа13:10
Барселона хочет купить аргентинца. Клуб нацелился на форварда из Серии А
Украина12:50
УПЛ: Кривбасс примет Александрию, Металлист 1925 встретится с Вересом, а Рух - с Полесьем
Биатлон12:45
Биатлон-2025/2026: женская и мужская гонки преследования закроют первый этап Кубка мира в Эстерсунде
Биатлон12:40
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Эстерсунде
Европа12:35
Родри за Гюлера? Реал и Ман Сити могут устроить громкий обмен
Баскетбол11:56
Леклер рассказал о сложностях управления болидом Феррари в квалификации Абу-Даби
Другие страны11:41
Президент Интер Майами раскрыл желание Месси
Бокс11:22
Усик - о бое Кроуфорда с Канело: "Для меня это был бой с равными шансами"
Европа11:03
Луис Энрике объяснил причины отсутствия Забарного
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK