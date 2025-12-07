Президент Интер Майами раскрыл желание Месси

Думает только о жизни рядом с Камп Ноу.

В субботу, 6 декабря, Интер Майами смог победить Ванкувер Уайткепс со счётом 3:1.

Президент Интер Майами Дэвид Бекхэм после игры раскрыл желание Лионеля Месси после завершения его карьеры:

"Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры. Но Лео сказал мне, что он думает только о жизни рядом с Камп Ноу.

Нет другого игрока, который бы так любил Барселону, как он. Вы можете увидеть логотип клуба на его ноге и даже на его бутылке с водой", — сказал он.

Ранее Месси отреагировал на новый контракт с Интером Майами.

