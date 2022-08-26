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Жеребьевка группового этапа Лиги конференций: онлайн-трансляция

ISPORT.ua представляет трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги конференций.
Сегодня, 09:00
Жеребьевка Лиги конференции: онлайн-трансляция
Жеребьевка Лиги конференции: онлайн-трансляция
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В пятницу, 26 августа, в штаб-квартире УЕФА в Стамбуле (Турция) состоится жеребьевка групповой стадии Лиги конференций.

Начало события - в 15:30 по киевскому времени. Участие в жеребьевке примет Днепр-1.

Текстовая онлайн-трансляция жеребьевки

онлайн-трансляция будет доступна в 15:30 по Киеву

Какие команды участвуют?

На групповом этапа Лиги конференций сыграют 32 команды, которые будут поделены на восемь групп. Клубы из одной ассоциации не могут попасть в одну группу. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Корзина 1

Вильяреал
Базель
Славия
Алкмаар
Гент
Истанбул Башакшехир
Партизан
Вест Хэм

Корзина 2

ЧФР
Мольде
ФКСБ
Фиорентина
Кельн
Хапоэль Беэр-Шева
Аполлон Л
Слован Братислава

Корзина 3

Ницца
Андерлехт
Жальгирис
Аустрия Вена
Хартс
Шэмрок Роверс
Сивасспор
Вадуц

Корзина 4

Днепр-1
Лех
Словацко
Силькеборг
Юргорден
Пюник
РФШ
Балкани

Что дальше?

Победители групп: выходят в 1/8 финала.

Обладатели вторых мест: сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Когда матчи?

Групповой этап
Тур 1: 8 сентября 2022 года
Тур 2: 15 сентября 2022 года
Тур 3: 6 октября 2022 года
Тур 4: 13 октября 2022 года
Тур 5: 27 октября 2022 года
Тур 6: 3 ноября 2022 года

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