Жеребьевка группового этапа Лиги конференций: онлайн-трансляция

В пятницу, 26 августа, в штаб-квартире УЕФА в Стамбуле (Турция) состоится жеребьевка групповой стадии Лиги конференций.

Начало события - в 15:30 по киевскому времени. Участие в жеребьевке примет Днепр-1.

Текстовая онлайн-трансляция жеребьевки

онлайн-трансляция будет доступна в 15:30 по Киеву

Какие команды участвуют?

На групповом этапа Лиги конференций сыграют 32 команды, которые будут поделены на восемь групп. Клубы из одной ассоциации не могут попасть в одну группу. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Корзина 1

Вильяреал

Базель

Славия

Алкмаар

Гент

Истанбул Башакшехир

Партизан

Вест Хэм

Корзина 2

ЧФР

Мольде

ФКСБ

Фиорентина

Кельн

Хапоэль Беэр-Шева

Аполлон Л

Слован Братислава

Корзина 3

Ницца

Андерлехт

Жальгирис

Аустрия Вена

Хартс

Шэмрок Роверс

Сивасспор

Вадуц

Корзина 4

Днепр-1

Лех

Словацко

Силькеборг

Юргорден

Пюник

РФШ

Балкани

Что дальше?

Победители групп: выходят в 1/8 финала.

Обладатели вторых мест: сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Когда матчи?

Групповой этап

Тур 1: 8 сентября 2022 года

Тур 2: 15 сентября 2022 года

Тур 3: 6 октября 2022 года

Тур 4: 13 октября 2022 года

Тур 5: 27 октября 2022 года

Тур 6: 3 ноября 2022 года