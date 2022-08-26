Жеребьевка группового этапа Лиги конференций: онлайн-трансляция
В пятницу, 26 августа, в штаб-квартире УЕФА в Стамбуле (Турция) состоится жеребьевка групповой стадии Лиги конференций.
Начало события - в 15:30 по киевскому времени. Участие в жеребьевке примет Днепр-1.
Текстовая онлайн-трансляция жеребьевки
онлайн-трансляция будет доступна в 15:30 по Киеву
Какие команды участвуют?
На групповом этапа Лиги конференций сыграют 32 команды, которые будут поделены на восемь групп. Клубы из одной ассоциации не могут попасть в одну группу. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.
Корзина 1
Вильяреал
Базель
Славия
Алкмаар
Гент
Истанбул Башакшехир
Партизан
Вест Хэм
Корзина 2
ЧФР
Мольде
ФКСБ
Фиорентина
Кельн
Хапоэль Беэр-Шева
Аполлон Л
Слован Братислава
Корзина 3
Ницца
Андерлехт
Жальгирис
Аустрия Вена
Хартс
Шэмрок Роверс
Сивасспор
Вадуц
Корзина 4
Днепр-1
Лех
Словацко
Силькеборг
Юргорден
Пюник
РФШ
Балкани
Что дальше?
Победители групп: выходят в 1/8 финала.
Обладатели вторых мест: сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
Когда матчи?
Групповой этап
Тур 1: 8 сентября 2022 года
Тур 2: 15 сентября 2022 года
Тур 3: 6 октября 2022 года
Тур 4: 13 октября 2022 года
Тур 5: 27 октября 2022 года
Тур 6: 3 ноября 2022 года