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Бывшая звезда Ливерпуля нашел себе новый клуб

Филиппе Коутиньо станет игроком Сантоса.
Вчера, 23:33       Автор: Андрей Безуглый
Филиппе Коутиньо / Getty Images
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в Сантосе, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что последний сезон 34-летний бразилец провел в Васко да Гаме, сыграв семь матчей и отличившись тремя голами.

Клуб не стал продлевать контракт игрока, и Коутиньо провел все лето в статусе свободного агента.

В итоге, как пишет инсайдер, Сантос решил предложить игроку контракт. Уже завтра Коутиньо пройдет медосмотр в новом клубе.

Ранее также сообщалось, что форвард Тоттенхэма хочет разорвать контракт с клубом.

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