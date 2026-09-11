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Магучих стала первой в истории чемпионкой Абсолютного ЧМ по легкой атлетике

Украинка добыла золото в дуэли с Николой Олислагерс.
Сегодня, 21:28       Автор: Андрей Безуглый
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпионкой первого в истории Абсолютного ЧМ.

Украину в финале сезона в секторе женских прыжков в высоту представляли Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

На стартовой планке 1.86 м Левченко не допустила ошибки, Геращенко прошла со второй попытки, а Магучих пропускала высоту.

Уже на 1.91 м выбыла Юлия Левченко, на 1.95 м - Геращенко, занявшая пятую строчку.

В итоге судьба золотой медали решилась уже на следующей высоте 1.99 м, которую Олислагерс не смогла преодолеть, а Магучих взяла со второй попытки вместе с победой.

Абсолютный ЧМ. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) — 1,99 м.
2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,95 м.
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,91 м.
3. Ангелина Топич (Сербия) — 1,91 м.
...
5. Ирина Геращенко (Украина) — 1,91 м.
6. Юлия Левченко (Украина) — 1,86 м.

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