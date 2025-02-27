Украинская рапиристка завоевала медаль юниорского чемпионата Европы по фехтованию
Кристина Петрова получила награду "бронзового" номинала.
В Анталии, Турция продолжает продолжаться юниорский чемпионат Европы по фехтованию.
Украине удалось добыть медаль на соревнованиях. Бронзу завоевала 20-летняя Кристина Петрова.
Петрова одержала три из шести побед в групповом этапе, это позволило пройти в 1/32. Там она одолела латвийку Полину Козлову.
Далее Кристина последовательно победила румынку Андреа Динку и двух представительниц страны-агрессора.
В полуфинал спортсменка, к сожалению, уступила итальянке Матильде Молинари.
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