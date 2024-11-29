Харлан объявила о возвращении к соревнованиям

Олимпийская чемпионка снова выйдет на дорожку.

После успешного выступления на Олимпийских Играх в Париже прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан взяла время на отдых, но теперь возвращается в соревнования.

В своем инстаграмме 34-летняя спортсменка сообщила, что выступит на Гран-при во Франции.

"Не бойтесь возвращаться к тому, что воспламеняет ваше сердце!", - такой надписью сопровождала пост Харлан.

За время отдыха с Ольгой произошло много интересных и удивительных событий. Например, она согласилась выйти замуж за своего любимого, а позже увидела информацию о собственной...смерти.

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