Харлан объявила о возвращении к соревнованиям
Олимпийская чемпионка снова выйдет на дорожку.
После успешного выступления на Олимпийских Играх в Париже прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан взяла время на отдых, но теперь возвращается в соревнования.
В своем инстаграмме 34-летняя спортсменка сообщила, что выступит на Гран-при во Франции.
"Не бойтесь возвращаться к тому, что воспламеняет ваше сердце!", - такой надписью сопровождала пост Харлан.
За время отдыха с Ольгой произошло много интересных и удивительных событий. Например, она согласилась выйти замуж за своего любимого, а позже увидела информацию о собственной...смерти.
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