Ветеран сборной Бельгии завершил международную карьеру

Полузащитник Ниццы и сборной Бельгии Аксель Витсель объявил о завершении международной карьеры.

Напомним, что 37-летний хавбек уже покидал сборную в 2023 году, однако потом вернулся. Витсель даже успел провести два матча на последнем мундиале.

Однако теперь бельгиец заявил, что решение окончательное, пришло время дать дорогу молодежи.

На этот раз решение окончательное. Я решил завершить карьеру в сборной. Пришло время уступить место молодежи и новому поколению. Я невероятно горжусь тем, что отдавал всего себя игре на протяжении этих 18 лет. Когда я начинал в 18-летнем возрасте, я и представить не мог, что достигну таких высот. Мы пережили поистине невероятные моменты! Спасибо болельщикам. Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам и сотрудникам федерации, которые так или иначе способствовали моему профессиональному росту все эти годы

Напомним, что Витсель дебютировал за сборную в 2008 году. С тех пор он провел 140 матчей (второй в истории команды), отличившись 12 голами. Также полузащитник является самым возрастным игроком Бельгии на мундиале.

Ранее также сообщалось, что международную карьеру завершил звезда сборной Колумбии.

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