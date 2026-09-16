iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ветеран сборной Бельгии завершил международную карьеру

Аксель Витсель окончательно покинул команду.
Сегодня, 22:22       Автор: Андрей Безуглый
Аксель Витсель / Getty Images
Аксель Витсель / Getty Images

Полузащитник Ниццы и сборной Бельгии Аксель Витсель объявил о завершении международной карьеры.

Напомним, что 37-летний хавбек уже покидал сборную в 2023 году, однако потом вернулся. Витсель даже успел провести два матча на последнем мундиале.

Однако теперь бельгиец заявил, что решение окончательное, пришло время дать дорогу молодежи.

На этот раз решение окончательное. Я решил завершить карьеру в сборной.

Пришло время уступить место молодежи и новому поколению. Я невероятно горжусь тем, что отдавал всего себя игре на протяжении этих 18 лет. Когда я начинал в 18-летнем возрасте, я и представить не мог, что достигну таких высот. Мы пережили поистине невероятные моменты!

Спасибо болельщикам. Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам и сотрудникам федерации, которые так или иначе способствовали моему профессиональному росту все эти годы

Напомним, что Витсель дебютировал за сборную в 2008 году. С тех пор он провел 140 матчей (второй в истории команды), отличившись 12 голами. Также полузащитник является самым возрастным игроком Бельгии на мундиале.

Ранее также сообщалось, что международную карьеру завершил звезда сборной Колумбии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

За £25 тысяч можно на два дня стать частью Эвертона и Ливерпуля За £25 тысяч можно на два дня стать частью Эвертона и Ливерпуля
Болгария сенсационно обыграла Польшу и прервала ее 16-матчевую победную серию Болгария сенсационно обыграла Польшу и прервала ее 16-матчевую победную серию
Костюк без боя прошла в третий круг в Мексике Костюк без боя прошла в третий круг в Мексике
Ферстаппен выиграл в необычной картинговой гонке Ферстаппен выиграл в необычной картинговой гонке

Видео

Цыганков отличился дебютным голом за Аякс
Цыганков отличился дебютным голом за Аякс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, стартовые матчи Лиги Европы, поединки Барселоны, Атлетико в Ла Лиге, Манчестер Юнайтед в Кубке лиги
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк без боя прошла в третий круг в Мексике
просмотров

Последние новости

Европа22:34
За £25 тысяч можно на два дня стать частью Эвертона и Ливерпуля
Европа22:22
Ветеран сборной Бельгии завершил международную карьеру
Игровые22:07
Болгария сенсационно обыграла Польшу и прервала ее 16-матчевую победную серию
Теннис21:50
Костюк без боя прошла в третий круг в Мексике
Формула 121:31
Ферстаппен выиграл в необычной картинговой гонке
Автоспорт21:17
Гонщик Ferrari чудом выжил после огненной аварии в Шанхае
Украина20:58
Кременчуг разгромил Днепр и начал защиту Кубка Украины с крупной победы
Бокс20:32
Уордли ответил Усику на критику его джеба
Европа20:02
Сборная Испании продлит контракт с де ла Фуэнте
Украина19:24
Полесье возглавило таблицу УПЛ после шестого тура
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK