Звзеда сборной Колумбии объявил о завершении международной карьеры

Полузащитник Атлетико Насьональ и сборной Колумбии Хамес Родригес объявил о завершении карьеры в национальной команде.

В социальных сетях Родригес просто попрощался с командой, поблагодарив команду и болельщиков.

Этот момент настал. Спасибо за каждый матч, каждый миг радости, каждую слезу и каждую мечту, которую мы разделили. Защищать цвета сборной Колумбии было для меня величайшей честью в жизни. Спасибо, Колумбия. Навсегда

Напомним, что Хамес Родригес дебютировал за сборную Колумбии в 2011 году, провел за нее 131 матч, отличившись 31 голом.

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