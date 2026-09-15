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Футбол

Звзеда сборной Колумбии объявил о завершении международной карьеры

Хамес Родригес попрощался со сборной.
Вчера, 22:13       Автор: Андрей Безуглый
Хамес Родригес / Getty Images
Хамес Родригес / Getty Images

Полузащитник Атлетико Насьональ и сборной Колумбии Хамес Родригес объявил о завершении карьеры в национальной команде.

В социальных сетях Родригес просто попрощался с командой, поблагодарив команду и болельщиков.

Этот момент настал. Спасибо за каждый матч, каждый миг радости, каждую слезу и каждую мечту, которую мы разделили.

Защищать цвета сборной Колумбии было для меня величайшей честью в жизни.

Спасибо, Колумбия. Навсегда

Напомним, что Хамес Родригес дебютировал за сборную Колумбии в 2011 году, провел за нее 131 матч, отличившись 31 голом.

Ранее также сообщалось, что Интер Майами назначил нового главного тренера.

 

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