Мбаппе выиграл Золотую бутсу в сезоне-2024/25

По итогам завершившихся чемпионатов стал известен обладатель Золотой бутсы в сезоне-2024/25, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

Обладателем награды в нынешней кампании стал нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе. Французский форвард в своем дебютном сезоне в составе "сливочных" забил 31 гол в Ла Лиге, что при коэффициенте 2 испанского национального первенства позволило ему набрать 62 балла и возглавить список лучших бомбардиров.

Шведский нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Дьекереш занял второе место, хотя и забил больше - 39 голов. Однако, учитывая коэффициент 1,5 чемпионата Португалии, на его счету 58,5 балла.

Третьим в рейтинге стал Мохамед Салах из Ливерпуля, в активе которого 29 забитых мячей и 58 очков.

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В пятерку лучших также вошли форвард Барселоны Роберт Левандовски (27 голов, 54 балла) и нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн (26 забитых мячей, 52 очка).

Золотая бутса-2024/25, топ-10

Килиан Мбаппе (Реал/Франция), 31 (коэффицент 2) - 62 очка Виктор Дьекереш (Спортинг Лиссабон/Швеция), 39 голов (1,5) - 58,5 Мохамед Салах (Ливерпуль/Египет), 29 (2) - 58 Роберт Левандовски (Барселона/Польша), 27 (2) - 54 Гарри Кейн (Бавария/Англия), 26 (2) - 52 Матео Ретеги (Аталанта/Италия), 25 (2) - 50 Александер Исак (Ньюкасл/Швеция), 23 (2) - 46 Эрлинг Холанд (Манчестер Сити/Норвегия), 22 (2) - 44 Омар Мармуш (Айнтрахт Франкфурт, Манчестер Сити/Египет), 22 (2) - 44 Мика Бирет (Штурм, Монако/Дания), 24 (1,5 и 2) - 42,5

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил очередной бомбардирский рекорд Реала.

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