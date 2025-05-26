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Футбол

Мбаппе выиграл Золотую бутсу в сезоне-2024/25

Нападающий Реала с 31 голом возглавил рейтинг бомбардиров европейских чемпионатов.
Вчера, 08:55       Автор: Игорь Мищук
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

По итогам завершившихся чемпионатов стал известен обладатель Золотой бутсы в сезоне-2024/25, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

Обладателем награды в нынешней кампании стал нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе. Французский форвард в своем дебютном сезоне в составе "сливочных" забил 31 гол в Ла Лиге, что при коэффициенте 2 испанского национального первенства позволило ему набрать 62 балла и возглавить список лучших бомбардиров.

Шведский нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Дьекереш занял второе место, хотя и забил больше - 39 голов. Однако, учитывая коэффициент 1,5 чемпионата Португалии, на его счету 58,5 балла.

Третьим в рейтинге стал Мохамед Салах из Ливерпуля, в активе которого 29 забитых мячей и 58 очков.

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В пятерку лучших также вошли форвард Барселоны Роберт Левандовски (27 голов, 54 балла) и нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн (26 забитых мячей, 52 очка).

Золотая бутса-2024/25, топ-10

  1. Килиан Мбаппе (Реал/Франция), 31 (коэффицент 2) - 62 очка
  2. Виктор Дьекереш (Спортинг Лиссабон/Швеция), 39 голов (1,5) - 58,5
  3. Мохамед Салах (Ливерпуль/Египет), 29 (2) - 58
  4. Роберт Левандовски (Барселона/Польша), 27 (2) - 54
  5. Гарри Кейн (Бавария/Англия), 26 (2) - 52
  6. Матео Ретеги (Аталанта/Италия), 25 (2) - 50
  7. Александер Исак (Ньюкасл/Швеция), 23 (2) - 46
  8. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити/Норвегия), 22 (2) - 44
  9. Омар Мармуш (Айнтрахт Франкфурт, Манчестер Сити/Египет), 22 (2) - 44
  10. Мика Бирет (Штурм, Монако/Дания), 24 (1,5 и 2) - 42,5 

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил очередной бомбардирский рекорд Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид золотая бутса Килиан Мбаппе

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