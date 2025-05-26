Мбаппе выиграл Золотую бутсу в сезоне-2024/25
По итогам завершившихся чемпионатов стал известен обладатель Золотой бутсы в сезоне-2024/25, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.
Обладателем награды в нынешней кампании стал нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе. Французский форвард в своем дебютном сезоне в составе "сливочных" забил 31 гол в Ла Лиге, что при коэффициенте 2 испанского национального первенства позволило ему набрать 62 балла и возглавить список лучших бомбардиров.
👟🥇👏 ¡@KMbappe, Bota de Oro 2024-25! pic.twitter.com/k8iZZpCpdy— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2025
Шведский нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Дьекереш занял второе место, хотя и забил больше - 39 голов. Однако, учитывая коэффициент 1,5 чемпионата Португалии, на его счету 58,5 балла.
Третьим в рейтинге стал Мохамед Салах из Ливерпуля, в активе которого 29 забитых мячей и 58 очков.
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В пятерку лучших также вошли форвард Барселоны Роберт Левандовски (27 голов, 54 балла) и нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн (26 забитых мячей, 52 очка).
Золотая бутса-2024/25, топ-10
- Килиан Мбаппе (Реал/Франция), 31 (коэффицент 2) - 62 очка
- Виктор Дьекереш (Спортинг Лиссабон/Швеция), 39 голов (1,5) - 58,5
- Мохамед Салах (Ливерпуль/Египет), 29 (2) - 58
- Роберт Левандовски (Барселона/Польша), 27 (2) - 54
- Гарри Кейн (Бавария/Англия), 26 (2) - 52
- Матео Ретеги (Аталанта/Италия), 25 (2) - 50
- Александер Исак (Ньюкасл/Швеция), 23 (2) - 46
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити/Норвегия), 22 (2) - 44
- Омар Мармуш (Айнтрахт Франкфурт, Манчестер Сити/Египет), 22 (2) - 44
- Мика Бирет (Штурм, Монако/Дания), 24 (1,5 и 2) - 42,5
Ранее сообщалось, что Мбаппе побил очередной бомбардирский рекорд Реала.
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