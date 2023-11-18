Тоттенхэм и Ньюкасл намерены побороться за Жоту зимой

Тоттенхэм и Ньюкасл поборються за вингера Аль-Иттихада Жоту, пишет 90Min.

Напомним, что португалец присоединился в саудовскому клубу летом, однако не был заявлен на матчи чемпионата. Жота недоволен своим временем и хочет вернуться в Европу.

А зимой искать усиление атаки будут Тоттенхэм и Ньюкасл, и обоим клубам интересен португалец.

Ньюкасл, имея того же владельца, что и Аль-Иттихад, имеет шансы провернуть очень простую сделку. Клуб испытывает большие проблемы в атаке и хочет воспользоваться своими связами.

Тоттенхэм, в свою очередь, так же имеет небольшое преимущество в том, что Жота ранее играл в Селтике под руководством нынешнего тренера "шпор" Энджа Постекоглу. Вероятно, Жота захочет воссоединиться с тренером, под чьим началом показывал свою лучшую игру.

В первую очередь "шпоры" хотели бы подписать португальца бесплатно, если тот разорвет с саудовцами контракт, однако клуб готов и поторговаться.

Ранее также сообщалось, что Эвертону предстоит ответить на судебный иск.

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