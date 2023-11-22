Многомиллионное приобретение Челси скоро сможет дебютировать за клуб
Кристофер Нкунку близок к возвращению на поле после тяжелой травмы.
Многомиллионый новичок лондонского Челси Кристофер Нкунку наконец близок к дебюту за клуб.
Как сообщает пресс-служба Челси, француз вернулся к тренировкам в общей группе после тяжелой травмы, полученной во время предсезонной подготовки.
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Вероятно, форвард сможет дебютировать в официальных матчах за "синих" уже на этих выходных в поединке против Ньюкасла.
Отметим, что Нкунку перешел из РБ Лейпциг этим летом за 60 млн евро.
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