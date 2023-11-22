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Многомиллионное приобретение Челси скоро сможет дебютировать за клуб

Кристофер Нкунку близок к возвращению на поле после тяжелой травмы.
Сегодня, 21:22
Кристофер Нкунку
Кристофер Нкунку

Многомиллионый новичок лондонского Челси Кристофер Нкунку наконец близок к дебюту за клуб.

Как сообщает пресс-служба Челси, француз вернулся к тренировкам в общей группе после тяжелой травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

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Вероятно, форвард сможет дебютировать в официальных матчах за "синих" уже на этих выходных в поединке против Ньюкасла.

Отметим, что Нкунку перешел из РБ Лейпциг этим летом за 60 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кристофер Нкунку

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