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Осимхен: От предложения из Саудовской Аравии было сложно отказаться

Речь шла о сумасшедших деньгах.
Сегодня, 17:01
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Виктор Осимхен рассказал о том, каково было летом вести переговоры с саудовцами.

Напомним, летом Аль-Хилаль пытался купить нигерийца у Наполи. По слухам, предложение саудовцев достигало 200 млн евро.

Сам же Виктор признался, что им было очень тяжело отказать, потому что предложение было чересчур внушительным, но в итоге он решил остаться в Италии.

"Честно говоря, прошлым летом я даже не думал об уходе из Наполи, потому что клуб хотел сохранить меня. Но когда поступило предложение из Саудовской Аравии... Оно было огромным. От него было трудно отказаться.

Предложение от Аль-Хилаля было безумием. Каждый раз, когда я отказывался, они увеличивали предложение снова и снова! Я думал: "Вау!". Это могло изменить мою жизнь, они не сдавались. Но я сказал: "Нет, ребята. Я остаюсь", - цитирует Осимхена Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что саудовские клубы уже наметили цели на зимнее трансферное окно.

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