Саудовские клубы определили главные цели на зимнее трансферное окно

Они еще раз попробуют подписать Санчо и Ришарлисона.

Ришарлисон и Джейдон Санчо могут уехать на Ближний Восток уже зимой, пишет The Telegraph.

Обоими игроками саудовцы интересовались еще летом, но Санчо отверг контракт, а бразильца не захотел отпускать Тоттенхэм.

Неизвестно, изменились ли с того времени намерения клубов и футболистов, но саудовцы готовы попытаться подписать обоих игроков уже зимой.

Джейдон Санчо очень интересен Аль-Иттифаку, а Ришарлисон - Аль-Иттихаду.

Ранее также сообщалось, что к тренерской деятельности может вернуться Фрэнк Лэмпард.

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