Саудовские клубы определили главные цели на зимнее трансферное окно
Они еще раз попробуют подписать Санчо и Ришарлисона.
Ришарлисон и Джейдон Санчо могут уехать на Ближний Восток уже зимой, пишет The Telegraph.
Обоими игроками саудовцы интересовались еще летом, но Санчо отверг контракт, а бразильца не захотел отпускать Тоттенхэм.
Неизвестно, изменились ли с того времени намерения клубов и футболистов, но саудовцы готовы попытаться подписать обоих игроков уже зимой.
Джейдон Санчо очень интересен Аль-Иттифаку, а Ришарлисон - Аль-Иттихаду.
Ранее также сообщалось, что к тренерской деятельности может вернуться Фрэнк Лэмпард.
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