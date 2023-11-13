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Саудовские клубы определили главные цели на зимнее трансферное окно

Они еще раз попробуют подписать Санчо и Ришарлисона.
Сегодня, 15:52
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Ришарлисон и Джейдон Санчо могут уехать на Ближний Восток уже зимой, пишет The Telegraph.

Обоими игроками саудовцы интересовались еще летом, но Санчо отверг контракт, а бразильца не захотел отпускать Тоттенхэм.

Неизвестно, изменились ли с того времени намерения клубов и футболистов, но саудовцы готовы попытаться подписать обоих игроков уже зимой.

Джейдон Санчо очень интересен Аль-Иттифаку, а Ришарлисон - Аль-Иттихаду.

Ранее также сообщалось, что к тренерской деятельности может вернуться Фрэнк Лэмпард.

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