Экс-тренер Челси может возглавить клуб из третьей английской лиги

Фрэнк Лэмпард все еще без работы.

Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб из третьей английской лиги, пишет The Sun.

По информации издания, президент Оксфорда заинтересован в том, чтобы пригласить бывшего хавбека.

В текущий момент Оксфорд идет на втором месте, уступая лишь одно очко лидирующего Портсмута.

А вот Фрэнк все еще без работы после того, как истек его краткосрочный контракт с Челси. Отметим, что второй приход Лэмпарда к "синим" можно назвать, скорее, катастрофой.

Ранее легенда Ливерпуля расхвалил нового тренера Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!