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Экс-тренер Челси может возглавить клуб из третьей английской лиги

Фрэнк Лэмпард все еще без работы.
Сегодня, 15:13
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб из третьей английской лиги, пишет The Sun.

По информации издания, президент Оксфорда заинтересован в том, чтобы пригласить бывшего хавбека.

В текущий момент Оксфорд идет на втором месте, уступая лишь одно очко лидирующего Портсмута.

А вот Фрэнк все еще без работы после того, как истек его краткосрочный контракт с Челси. Отметим, что второй приход Лэмпарда к "синим" можно назвать, скорее, катастрофой.

Ранее легенда Ливерпуля расхвалил нового тренера Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Лэмпард

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