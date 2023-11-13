Каррагер: Почеттино - лучшее, что есть в Челси сейчас

Джейми Каррагер расхвалил работу Маурисио Почеттино в Челси.

Легенда Ливерпуля считает, что в нынешнем Челси именно тренер является главной движущей силой. Именно Почеттино может вновь сделать из Челси мирового гранда.

"Лучшее, что есть в нынешнем Челси – это Почеттино. Не игроки, не руководство, а тренер. Это самый важный человек, когда речь идет о том, что «Челси» возвращается в борьбу за трофеи – не уверен, что они смогли бы найти лучшего тренера из возможных вариантов. Все вокруг него должно стать лучше.

Они смотрелись лучше в матчах против Ливерпуля и Арсенала», и я думаю, что с точки зрения создания проблем сопернику они были лучше и в этот раз.

У Челси есть много поводов для радости. Можно вернуться к вопросу о владельцах и о том, сколько они потратили, но что касается Почеттино и молодых игроков, то есть большой оптимизм по поводу того, что они могут конкурировать с лучшими командами, а сам тренер – с лучшими тренерами", – приводит слова Каррагера BBC.

Ранее также стало известно, что легенда Арсенала получил первую тренерскую практику.

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