Легенда Арсенала назначен тренером клуба Серии Б

Это будет первая работа Фабрегаса с основной командой.

Клуб итальянской Серии Б Комо объявил, что новым тренером команды станет Сеск Фабрегас.

До этого бывший хавбек тренировал молодежную команду клуба, а после увольнения Морено Лонго стал исполняющим обязанности главного тренера.

В итоге клуб решил дать шанс легенде Арсенала и назначил его официально. Для Фабрегаса работа в Комо станет первой практикой на посту тренера основной команды.

В среду, 15 ноября, испанский специалист проведет свою первую тренировку.

Ранее также сообщалось, что Гризманн стал вторым лучшим бомбардиром в истории Атлетико.

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