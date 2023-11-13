Легенда Арсенала назначен тренером клуба Серии Б
Это будет первая работа Фабрегаса с основной командой.
Клуб итальянской Серии Б Комо объявил, что новым тренером команды станет Сеск Фабрегас.
До этого бывший хавбек тренировал молодежную команду клуба, а после увольнения Морено Лонго стал исполняющим обязанности главного тренера.
В итоге клуб решил дать шанс легенде Арсенала и назначил его официально. Для Фабрегаса работа в Комо станет первой практикой на посту тренера основной команды.
В среду, 15 ноября, испанский специалист проведет свою первую тренировку.
Ранее также сообщалось, что Гризманн стал вторым лучшим бомбардиром в истории Атлетико.
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