Интер близок к продлению контракта со своим главным бомбардиром

Миланский Интер продолжит сотрудничество со своим нападающим Лаутаро Мартинесом.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, агент аргентинского форварда на протяжении последних нескольких недель вел переговоры с представителями руководства "нерадзурри" и стороны близки к заключению сделки.

Новый контракт 26-летнего футболиста будет рассчитан до июня 2028 года. Заработная плата игрока составит семь миллионов евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым исполнителем в миланской команде.

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Официально о продлении договора Интер должен объявить до 6 января.

Напомним, что на данный момент Мартинес с 13 голами возглавляет список бомбардиров Серии А. Всего в нынешнем сезоне аргентинский нападающий провел за миланский клуб во всех турнирах 19 матчей, отличившись 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что сам Мартинес хочет остаться в Интере, несмотря на интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги.

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