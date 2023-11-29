Лидер Интера хочет продлить контракт с клубом

Лаутаро Мартинес желает остаться в стане "нерадзурри" несмотря на интерес топ-клубов АПЛ.

Миланский Интер, вероятнее всего, может быть спокоен за свое будущее.

Как сообщает издание 90min, лидер атаки "нерадзурри" Лаутаро Мартинес хочет остаться в стане своего нынешнего клуба и продлить свой контракт. Детали потенциального соглашения неизвестны.

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При этом к аргентинцу проявляют интерес лондонский Челси и Ньюкасл Юнайтед. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 млн евро.

В текущем сезоне на счету Мартинеса 15 голов и 2 ассиста в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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